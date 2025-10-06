Nacho Cano celebra 200 representaciones de Malinche en la Ciudad de México y revela nuevas sorpresas
Nacho Cano nos visitó para platicarnos de Malinche, el musical que celebra 200 representaciones en la Ciudad de México. ¡Ojo a lo que nos contó de Pandora!
TV Azteca
Nacho Cano nos visitó para platicarnos del éxito de Malinche, el musical que ya ha celebra 200 representaciones en la Ciudad de México. Entre otras cosas, compartió sus experiencias con Flans y Pandora. ¡No pierdas detalle!
Galerías y Notas Azteca UNO