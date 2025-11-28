¡Nueva música! Néstor Daniel Hoyer, de Los Terrícolas, lanzará nuevo material producido por su hijo Alex Hoyer
Néstor Daniel Hoyer, de Los Terrícolas, lanzará nueva música en 2026, producida por su hijo Alex Hoyer. ¡Ojo a lo que dijo de su famosa nuera, Danna!
Néstor Daniel Hoyer, de Los Terrícolas, lanzará nueva música en 2026, producida por su hijo Alex Hoyer. Además, reveló que ansía pasar las fiestas decembrinas con su esposa, sus hijos y su famosa nuera Danna, a quien no dudó en llenar de elogios.
