Ninel Conde habla sobre el angustiante momento que vivió en el Carnaval de Mérida

La cantante y actriz Ninel Conde habló del angustiante momento que vivió en el Carnaval de Mérida luego de que un cable cayera justo cuando iba cuando pasando el carro alegórico en el que se encontraba, tras el impacto recibió una descarga eléctrica. Asimismo, aprovecho la presencia de los microfonos para disculparse con la prensa por los malos tratos que tuvo por parte del personal de seguridad que la resguardaba.