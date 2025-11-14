Nodal brilla en los Latin Grammy mientras se ventila orden de audiencia por el caso con Universal

Christian Nodal y Ángela Aguilar desfilaron en la alfombra roja de los Latin Grammy y, mientras el cantautor reveló detalles de su boda religiosa, Pepe, Leonardo y Ángela, decidieron alejarse de la prensa. ¡Ojo a la orden de audiencia de imputación contra Christian Nodal por el caso con Universal! Aquí todos los detalles.