Nodal brilla en los Latin Grammy mientras se ventila orden de audiencia por el caso con Universal
Christian Nodal y Ángela Aguilar desfilaron en la alfombra roja de los Latin Grammy, donde el cantautor reveló detalles de su boda religiosa. ¡Ojo a la orden de audiencia por el caso con Universal!
TV Azteca
Christian Nodal y Ángela Aguilar desfilaron en la alfombra roja de los Latin Grammy y, mientras el cantautor reveló detalles de su boda religiosa, Pepe, Leonardo y Ángela, decidieron alejarse de la prensa. ¡Ojo a la orden de audiencia de imputación contra Christian Nodal por el caso con Universal! Aquí todos los detalles.
