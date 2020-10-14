El productor Alejandro Gou no cree en el supuesto secuestro de Aylín Mujica: “No quiso hacer la denuncia”.

Alejandro Gou, productor teatral, se comunicó al foro de nuestro programa Ventaneando para hablar sobre el supuesto secuestro de Aylín Mujica. El mexicano confesó que la cubana podría haber fingido su asalto para salir del ‘CuarenTenorio Cómico’, proyecto donde participaba.

Gou expresó que las declaraciones de la actriz no tienen mucho sentido, pues no quiso denunciar su secuestro ante las autoridades correspondientes:

Hablé con Aylín y lo que me contó fue espantoso; no se lo deseo a nadie. Durante la plática me dijo que se iba a ausentar dos semanas del ‘CuarenTenorio Cómico’ porque su papá le había quitado el pasaporte

Después de eso, me dijo que iba a tomar otro trabajo en Miami. Eso despertó mis dudas y empecé a pensar cosas. ¿La asaltan y no le quitan su celular?

Al parecer, Aylín Mujica mintió sobre el supuesto secuestro exprés que sufrió. Sale de la obra ‘El cuarentenorio cómico’.

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El productor teatral no pone en duda las recientes declaraciones de Mujica; sin embargo, no está seguro si realmente vivió un secuestro en las calles de la Ciudad de México.

Alejandro intuye que la actriz inventó la historia para salir de la puesta en escena, a dos semanas de haberse estrenado.

Le ofrecí ayudarla con la denuncia y no quiso hacerla. Hay miles que cámaras que podían ver el secuestro, pero me dijo que no quería saber nada

Yo no tengo porque poner en duda sus palabras, pero no le creo. Me parecería muy mal que usara esa historia tan fácil. Ella hubiera hablado conmigo y yo habría puesto a una suplente. No se me hace justo por la inversión hecha

Alejandro Gou expresó que se mantiene positivo ante el éxito del ‘CuarenTenorio Cómico’ y ya buscó a Andrea Escalona para que tome el papel de ‘Doña Inés’.

El ‘CuarenTenorio Cómico’ son muchos actores y dos horas de risa. Nos va a hacer el paro Andrea Escalona, que siempre está nosotros. Es muy triste que pase esto porque nos estamos arriesgando en un momento muy difícil. El tenorio sigue…

No habrá ninguna acción legal, el que quiere estar en mi empresa que esté y el que no... que se vaya. Si no está, no pasa nada. Aylín se contradice muchísimo. Le dije: ‘Pon en orden tus ideas”. Que Dios la bendiga

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