Nos enlazamos hasta la funeraria donde se le da el último adiós a Isela Vega; Arturo Vázquez habla en exclusiva.

Arturo Vázquez recuerda entre lágrimas a su mamá Isela Vega y nos da detalles de su lamentable fallecimiento.

El mundo del espectáculo se vistió de luto tras darse a conocer el fallecimiento de la actriz Isela Vega debido a problemas derivados al cáncer pulmonar.

Nuestro equipo de Ventaneando se enlazó hasta la funeraria, donde platicamos con Arturo Vázquez, hijo de la recordada actriz.

“Uno de los momentos más dolorosos de mi vida fue ayer, cuando llegó la agencia funeraria por ella y tuve que reconocer que era el cuerpo de mi mamá. Cuando vi su cara, reconocí que había sido una mujer que trabajó toda su vida, que entregó su vida al cine, al teatro y al medio del espectáculo”, expresó el joven al borde las lágrimas.

Y es que Arturo también recordó a su madre como una mujer libre, rebelde y apasionada de la actuación.

Le entrego su vida al movimiento feminista, fue una revolucionaria de la libertad de expresión de las mujeres y eso fue lo que reconocí en ese momento

En otros temas, Vázquez jamás imaginó que su madre perdería la batalla contra el cáncer de pulmón.

Ninguna despedida es grata y menos cuando luchamos durante mes y medio; creíamos que íbamos a salir adelante de esta batalla contra el cáncer pulmonar con y un tumor maligno

“Mi mamá luchó hasta el último momento… me queda el consuelo de que se ve hermosa en su caja, que Dios escuchó nuestra plegaria de que no sufriera. Estaba sufriendo porque el cáncer fue muy agresivo. Estoy viviendo un momento difícil”, continuó el también hermano de Shaula Vega.

Arturo Vázquez confiesa cómo está la relación con su hermana Shaula Vega

Arturo Vázquez también se sinceró para las cámaras de Ventaneando, pues reveló si por fin sanó su relación con Shaula Vega.

Entre mi hermana y yo, ya había una división. Esa división le causó mucho dolor a mi mamá porque nunca pudimos recuperarnos

“No hubo un intermediario. Mi mamá me dijo: ‘la muerte solo deja culpas’. Estoy agradecido con Dios por mi familia. No nos hemos dado un abrazo fraternal, si pudimos platicar en paz sin gritarnos y sin insultarnos. En el nombre de Jesucristo, yo perdono todo. Todo está en manos de Dios, todo se queda como borrón y cuenta nueva. Hay que saber ser humano”, reveló el artista, dejando claro que no existe reconciliación con su familiar.

Por último, Arturo confesó cómo iniciaron los malestares físicos de la fallecida actriz y productora Isela Vega.

Comenzó a sentirse mal. La llevaron al médico, le hicieron placas de pulmón y vieron que había una fibrosis pulmonar. No sabían qué pasaba. La ingresé a neurología para que la checaran, la doctora detectó que tenía un tumor

