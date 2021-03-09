Marysol Sosa confirma que aún no se ha leído el testamento que encontraron de su padre José José.

Aunque se encontró el testamento de José José en México, Marysol Sosa confirma que aún no se ha leído y desconocen su contenido.

En noviembre del año pasado se dio a conocer la noticia de que se había encontrado el testamento de José José, donde aparecen como herederos José Joel y Marysol Sosa, y como albacea, Anel Noreña.

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La noticia es que los herederos aún desconocen el contenido de ese documento y cuáles son los bienes a los que tendrían derecho, debido a que la lectura no se ha hecho.

Como no nos han dado lectura al documento que hay de acuerdo con el testamento, no lo sé, pero oportunamente los mantenemos al tanto. Primero tenemos nosotros que asistir a la audiencia, que tenemos que asistir, una vez que se sepa bien todo lo que dice el testamento

Pero, ¿qué opina de la información que reveló Ventaneando, sobre el adeudo de impuestos de una de las propiedades que su papá tenía en Miami?

Desconozco la verdad cualquier situación económica que sea de ellas, yo estoy en lo mío. Al respecto entre una y otra cosa, insisto por ley nos tienen ellas que dar la cara para podernos aclarar todas las dudas y preguntas que tenemos nosotros. Esa situación de antemano sea real o no, pues no es asunto mío

También, nos reveló qué piensa de la reunión que su media hermana Sara Sosa, pretende tener con el colombiano Manuel José.

La muchacha puede hacer de su vida lo que ella quiera, que haga lo que quiera, nomás que no salga a decir mentiras

Laura Núñez fue más enérgica y afirmó que la reunión que pretende con Manuel José, es solo un distractor para no revelar lo que verdaderamente pasó con José José en sus últimos días.

Pues ahora, como ya sacaron la verdad, pues yo hago otra cosa. Y dos tipos que no tiene nada que hacer, dos tipos que no tiene la verdad, porque por eso hemos tenido que salir, salimos a decir la verdad

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Marysol recibió un reconocimiento a su trayectoria en Pachuca, Hidalgo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

