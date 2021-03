Julión Álvarez confesó que fue víctima de discriminación tras ser acusado por presunto lavado de dinero.

Nadie imaginaría, todo lo que ha enfrentado Julión Álvarez, desde que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo incluyó en una lista de investigación por lavado de dinero. Se trata, no solo de la pausa obligada en su carrera, sino penosos momentos que vivió cuando el escándalo estalló, entre estos, la discriminación de la que ha sido objeto él, su esposa y ahora teme, que incluso sus hijas.

A mí ya me tocó vivir la discriminación. Así tal cual ‘usted aquí no puede estar, por favor retírese’. Yo veía llorar a mi señora embarazada, mis hijas no escogieron que yo fuera su papá. Ellas o cuánta gente, no carga con las responsabilidades y actos de alguien más

“En mi caso, estoy seguro de lo que he hecho, entonces tengo la responsabilidad que al rato, no me rechacen a mis niñas en un colegio o porque son hijas de fulano. Esa tarea si la cargo”, expresó el cantante de banda para los medios de comunicación.

Te puede interesar: Exatlón: Pascal Nadaud abre su corazón y revela la pesadilla que vivió, pues sufrió abuso sexual durante cuatro años.

Julión Álvarez también ha sufrido rechazo por parte de los bancos

Los avances en la investigación se han visto detenidos por la pandemia y Julión sigue luchando contra las repercusiones como no ser cliente grato para los bancos.

Es algo que desgraciadamente afecta todo. Desde cuando se bloquean las cuentas… no soy cliente grato para algunos bancos. Ahora que vino la pandemia, los licenciados americanos me dijeron ‘Por la pandemia esto se va a retrasar. No es nada favorable para la situación’

Con todo y eso, Julión se alista para regresar a los escenarios, luego de haber pasado la cuarentena en su rancho, donde hizo de todo, incluso sembrar.

También te puede interesar: Gretell Valdez confiesa que su esposo, Leo Clerc, le dijo desde el primer día que había cometido un fraude.