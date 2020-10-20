Luis Enrique Guzmán explota contra una revista y niega que pretenda quedarse con la herencia de Silvia Pinal.

Luis Enrique Guzmán se mostró muy molesto contra la publicación de una revista que asegura que piensa quedarse con toda la herencia de su mamá, la actriz Silvia Pinal, dejando fuera a sus hermanas Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán.

Al respecto, el hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán negó las declaraciones en su contra y aseguró que se encuentra muy molesto por ser el blanco de publicaciones dolosas.

Ya se volvió un hábito de esta gente de sacar sus pen.. y que yo tenga que replicar y me ca.. eso. Yo ya estoy hasta la ma... de esa revista y quién sabe quién de la casa dice esas pend..., si yo no he tenido nada que ver con el testamento de mi mamá

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En ese mismo sentido, Luis Enrique Guzmán señaló que este tipo de publicaciones solo buscan generar enemistad entre los integrantes de su familia.

Este tipo de publicaciones solo está amarrando navajas entre mi familia, queriendo enemistar a mis hermanas contra mí, o sea, yo ya estoy acostumbrado porque mi familia es pública, pero es horrible que te estén tirando mie... cuando tú lo único que quieres es criar a tu hijo

En el mismo tenor, el hijo de Silvia Pinal destacó que ya está cansado de tener que desmentir cada una de las publicaciones que se hacen en su contra por la misma revista.

Sinceramente ya me cansé, no me gusta tener que estarme defendiendo de las cosas que se escriben en la revista, la única gente que tengo en mi contra son ellos, no sé qué les hice, esto está de la chin... porque afecta a mucha gente, realmente no se dan cuenta de la enorme ola de porquería que generan

Finalmente, consideró que es lamentable que se use el nombre de Silvia Pinal solo para afectar a su familia: “Qué triste que usen el nombre de mi mamá para mancharnos nada más”, apuntó.

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