Daniel Bisogno se encuentra de vacaciones en la playa con su hija Michaela y enamora en Instagram. (FOTOS)

Nuestro querido y talentoso conductor, Daniel Bisogno, se tomó un muy merecido descanso y se dio una escapadita a la playa al lado de su hermosa hija, Michaela.

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A través de su cuenta de Instagram, el Muñeco presumió lo bien que se la pasó durante estas divertidas vacaciones, pues compartió una conmovedora fotografía, misma que provocó mucho amor por parte de sus fans.

En la imagen, se puede observar a Daniel Bisogno como un orgulloso padre posando con una increíble sonrisa a lado de la pequeña de 4 años, mientras ambos disfrutan de un día soleado con una impresionante vista al mar.

Dicha publicación causó una gran ternura al ver a padre e hija juntos presumiendo la gran relación que tienen.

Hay que recordar que Daniel Bisogno se convirtió en padre de Michaela en febrero de 2016, fruto de su romance con Cristina Riva Palacio, con quien tuvo una relación de cinco años.

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Además, en la increíble imagen, se puede observar que la pequeña es completamente igual de guapa que su papá.

