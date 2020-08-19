El cantante Maluma fue demandado por presunto incumplimiento de contrato por un empresario británico.

El 23 de junio pasado, el cantante colombiano Maluma fue demandado en una Corte de Miami por incumplimiento de contrato, fraude, enriquecimiento injusto y representación negligente, de lo que también se acusa a su mánager, por parte de un empresario británico.

Sobre el asunto, se sabe que el demandante responde al nombre de Richard Caring, quien había contratado a Maluma para actuar en su boda en Punta Cana, República Dominicana, el 7 de noviembre de 2019; para ello, en mayo del mismo año, le anticipó 250 mil dólares de un total de 500 mil que costaría el show.

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Sin embargo, en agosto de 2019 el empresario pospuso el enlace hasta junio de 2020, pero ahora sería en Roma, Italia, fecha en la que Maluma ya no se presentó ni devolvió el anticipo, por lo que el empresario pide una millonaria indemnización.

Ante esta situación, el equipo de abogados de Maluma ya dio respuesta a la querella que recae contra el cantante.

De acuerdo con lo que consta en la respuesta, a la que Ventaneando tuvo acceso en exclusiva, los representantes legales de Maluma argumentan que el empresario fue el primero en incumplir el contrato, dado que pospuso el enlace y cambió la locación.

Además, el documento detalla que el equipo de Maluma le ofreció firmar un nuevo contrato para asegurar la nueva fecha a cambio de un depósito de 100 mil dólares; sin embargo, aseguran que este acuerdo no se concretó y señalan que al no haber un contrato de por medio no hay fraude alguno, por lo que piden a las autoridades que desestimen la querella.

Entre otras cosas, la respuesta del equipo de Maluma señala que en el contrato original se estipula que cualquier cancelación significaba perder cualquier anticipo, por lo que no deben reembolsarlo.

Las declaraciones del equipo de Maluma contrastan con lo que declaró Caring en su demanda, quien señala que sí se firmó otro contrato y dio un adelanto de más de 125 mil dólares.

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Ante esta situación, el empresario exige una indemnización por 450 mil dólares más intereses y un juicio.

En tanto, en la Corte de Miami ya hay fecha para la primera audiencia entre Maluma y Caring, que sería el 24 de noviembre.