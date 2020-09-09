Mara Patricia Castañeda habló sobre la denuncia que recibió Vicente Fernández Jr. por presunto acoso sexual.

Mara Patricia Castañeda habló sobre la denuncia que Karina Ortegón presentó en contra de Vicente Fernández Jr. por presunto acoso sexual y tocamientos indebidos en contra de su hija menor de edad.

La periodista, quien estuvo casada con Vicente Fernández Jr., refrenda que ella nunca pasó por una situación similar.

Y, aunque se cuestiona por qué la afectada no denunció antes, tampoco mete las manos al fuego por nadie, pues no es una historia que le conste:

Es una cosa grave lo que está sucediendo con Vicente. Le hemos manifestado nuestro apoyo, pero yo creo que esas son cuestiones legales y no nos podemos meter porque no sabemos qué fue lo que pasó

Durante mi tiempo con la familia Fernández, nunca pasó nada de eso. Me tiene preocupada Don Vicente porque es su hijo y es una situación que nunca había sucedido. Es triste y es feo, esperemos en Dios que todo esto se solucione de la mejor manera

Mara Patricia Castañeda opina sobre la demanda en contra de su ex Vicente Fernández Jr. por presunto acoso sexual y tocamientos indebidos.

La periodista expresó su desconcierto sobre lo tardía que llegó la demanda por parte de Karina Ortegón hacia su ex:

Es un poco extraño que pase el tiempo y denuncies, porque eso se denuncia de inmediato

Yo lo que creo es que cuando tú hablas mal de alguien, no estás hablando mal de esa persona, estás hablando mal de ti. No creo que él haya sido capaz de una cosa así. Me cuesta mucho trabajo hasta leerlo

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En otros temas, Mara Patricia dio detalles de las posibilidades de contraer nupcias en próximas fechas con su actual pareja, Iván Martínez:

Esperemos lo de las vacunas y una vez que se resuelva este asunto, vemos qué día ponemos la boda. Prisa no hay porque no estoy embarazada, así que no hay problema

Pero, ¿acaso Vicente Fernández Jr. estará contemplado entre los invitados a la boda?

No, yo creo que no. Yo creo que son historias diferentes y cada quien está haciendo su vida. No lo invitaría, pero lo considero un amigo y parte de mi historia

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