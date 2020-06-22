Hijos de Karla Luna defienden a su abuelo de las acusaciones de Óscar González, expareja de Erika Luna.

El viernes pasado, Ventaneando reveló las declaraciones de Óscar González, expareja de Erika Luna, hermana de la fallecida Karla Luna, en torno a todo lo que supuestamente vivió con la familia.

Entre las cosas contadas por ‘El Chuste’, el padre de la comediante estuvo metido en el narcotráfico. El sujeto aceptó ser un adicto en rehabilitación y tener pocos días de haber salido de la cárcel, después de pagar una condena de 15 años por asesinato.

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Les voy a aclarar por qué estuve preso, todo fue por culpa de Erika. Una vez, Erika fue y golpeó a unas muchachas, ellas nos mandan a su hermano y me van a buscar a mi casa, me atacan con un cuchillo, se da la situación que yo logro quitarle el cuchillo y, desgraciadamente, le quito la vida a uno y lesiono a otro

En su video, Óscar González intenta desacreditar a la familia de Erika Luna con sus declaraciones.

Yo vi muchas cosas dentro de esa casa en lo que estuve ahí. De cómo traficaba don Rubén, el papá de ella, la droga desde Oaxaca hasta Chicago. Grandes cantidades de cocaína que sacaban para la venta, distribuir y para consumir

Rubén y Melanie Luna, hijo y sobrina de la comediante, respondieron al video defendiendo a su abuelo y desmintiendo la versión de Óscar González.

Lo que más me molesta es que se aproveche que mi papá no está bien. Aprovecharon esa situación para poder usar a mi padre en este video. Yo creo que estas acusaciones son muy fuertes, especialmente por ser dirigidas hacia mi abuelo

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Por su parte, Américo Garza, por medio de su cuenta de Instagram, le hizo saber a la familia Luna que pueden hablar con las niñas en el momento que quieran.