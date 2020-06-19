Óscar González, excuñado de Karla Luna, acusó a la familia de ‘La Comadre Morena’ de tráfico de drogas.

Continúa la polémica en torno a la comediante fallecida, Karla Luna. Un hombre llamado Óscar González confesó ser excuñado de La Comadre Morena, pues sostuvo una relación con Erika Luna en el pasado.

Mi nombre es Óscar González, me dicen ‘El Chuster’. Ustedes no se imaginan quién soy, pero soy el papá de los dos hijos mayores de Erika Luna. Tengo dos semanas de salir preso, por un delito que ya pagué

Óscar subió un video a las redes sociales y señaló que fue testigo de tráfico de drogas, en la casa de la familia Luna:

Este video lo hago por iniciativa propia. Estoy hablando de Erika Luna y eso lo pueden constatar muchos vecinos de la colonia San Cristóbal. Yo vi muchas cosas dentro de esa casa, cuando estaba ahí. ¿Cómo traficaba Don Rubén, el papá de ella? La droga la llevaba desde Oaxaca hasta Chicago

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En otros temas, contó el oscuro pasado de Erika Luna, a quien acusó de un supuesto aborto:

Supe que ella sufrió un legrado porque, a la edad de 13 años, estuvo embarazada de un pandillero. Una vez ella le robó la cocaína al papá y me la dio a mí

Yo no sé ahorita cómo se presentan como una familia de cristianos, cuando yo llegué a ver altares de la Santa Muerte. Todo fue una serie de trastornos que entraron a mi mente, que me convirtieron en un drogadicto, asesino, carcelero y ratero

González narró que la situación en la familia Luna ocasionó daños emocionales a su persona. Además, señaló a su expareja de orquestar un ataque contra el esposo de Karla Panini:

Cuando Américo se llevó a las niñas, ella me buscó a mí para que le hiciera algo, pero no accedí

Josefina Martínez, mamá de Karla Luna, lamentó no poder convivir con sus nietas.

Tras varios años donde las hijas de Karla Luna dejaron a sus abuelos, Doña Josefina sueña con el esperado reencuentro.

Hemos callado mucho tiempo ya. Lo importante son los sentimientos de las niñas. Retiré la demanda de custodia, yo lo que quería era que nos dejaran convivir con ellas

Me da tristeza por las niñas, porque me imagino que esos sentimientos también los tienen hacia nosotros. No saben lo que pasó

Voy a hacer lo imposible, hasta el último día de mi vida. Así pasen años, un día se van a dar cuenta de que siempre las estuvimos buscando

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