Ricardo Manjarrez

Ricky como afectuosamente todos lo conocen, inició su carrera en Ventaneando como reportero en 2008, apenas unos meses después de haberse graduado como Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.

Una de las cosas que siempre tuvo en claro durante estos cinco años es quería hacer televisión y por qué no, integrarse a uno de sus programas favoritos y de los de mayor audiencia de la tv mexicana: Ventaneando.

De inmediato destacó su trabajo como reportero y a lo largo de 12 años ha tenido oportunidad de cubrir eventos internacionales como los Latin Grammy y El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile. También han desfilado frente a su micrófono famosos de la talla de: Tom Cruise, Harrison Ford, Jennifer López, Kim Kardashian, Hugh Jackman y Demi Lovato, por mencionar algunos.

Ricardo ha realizado coberturas de gran trascendencia que han marcado la historia del espectáculo mexicano. Eventos como el fallecimiento de figuras de la talla de Juan Gabriel y Jacobo Zabludovksy.

Entre sus gustos personales confiesa su gran pasión por los postres y especialmente el chocolate. Sin embargo, esto no le impide cuidar su figura y hacer constante ejercicio para mantenerse en forma.

A sus 35 años goza de viajar y de ir al cine disfrutando de manera especial los filmes de suspenso y terror.

