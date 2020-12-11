Lupillo Rivera nos confesó en exclusiva que se sentía resfriado antes de dar positivo a Covid-19.

Hace unas horas, algunos medios de comunicación trascendieron que Lupillo Rivera y su novia Giselle Soto dieron positivo en la prueba de Covid-19. El cantante tapatío, ya había dado señales de su enfermedad, durante el enlace en vivo que tuvimos el pasado 9 de diciembre.

Y es que, el intérprete de ‘Sufriendo A Solas’, se comunicó al foro de nuestro programa Ventaneando para hablarnos sobre el aniversario luctuoso de su hermana Jenni Rivera.

Fue en la plática que sostuvimos con Lupillo, donde confesó que tenía un poco de gripe, tos y cuerpo cortado. A pesar de todo, el mexicano demostró su profesionalismo y terminó la entrevista con nuestros queridos conductores.

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Sin embargo, fuera de cámaras, Lupillo negó que sus malestares estuvieran relacionados al Covid-19. Desgraciadamente, el jalisciense estaba muy equivocado, pues salió contagiado de Coronavirus, según trascendió su novia Giselle Soto en un live de Instagram.

Fue en el aniversario luctuoso de la ‘Diva de la Banda’, donde Lupillo Rivera adelantó que no se se sentía bien de salud:

Sí estoy malo, sí estoy enfermo, pero hay que comer bien, ahí en mis redes sociales voy a subir lo que estoy comiendo para aguantar. Sigo cocinando porque tengo que atender a la familia...

Durante la misma entrevista, el también tío de Chiquis Rivera compartió que se encontraba junto a sus seres queridos atravesando los estragos de su enfermedad:

Aquí está mi hija la mayor con su esposo y también está mi novia; ahí está la muchachona, tiene 25 años

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