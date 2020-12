Erika Buenfil asegura que no es propiedad de nadie, por lo que puede trabajar en cualquier televisora.

Erika Buenfil podría ser la muestra de que la era de los vetos en la televisora de la que fue actriz exclusiva por muchos años, ya no existe.

Y es que, la protagonista de telenovelas, compartió que no es propiedad de nadie y que no tuvo problemas con su antigua televisora ahora que será parte del especial de las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe que prepara TV Azteca para este viernes.

Yo tengo la fortuna de poderlo hablar, de poderlo dialogar, se entiende y yo no tengo exclusividad con ninguna empresa, no soy talento con ninguna empresa. Soy agente libre y nada más

En ese sentido, Erika Buenfil, quien ha tenido gran éxito en las redes sociales, destacó que gracias a la libertad de la que ahora goza, puede estar en el lugar donde tenga trabajo.

“Yo no soy de nadie. Donde esté el trabajo voy. Gracias a Dios las comunicaciones se han abierto para que uno trabaje y me siento muy halagada de poder conducir un momento tan hermoso como el evento de la Virgen y voy a conducir muy contenta porque la Virgen es la Virgen”, afirmó.

Asimismo, compartió que en una ocasión le pidió ayuda a la Virgen de Guadalupe para que le abriera caminos tras perder su exclusividad como actriz.

“Hace un año fui y le pedí que me abriera los caminos y me los abrió, y siento que de alguna manera tengo que darle las gracias y estoy muy contenta”, compartió la actriz.

Sobre lo que vivió tras perder si exclusividad en febrero de 2019, en la televisora donde creció artísticamente, Erika Buenfil aseguró que gracias a su hijo encontró una nueva carrera en las redes sociales.

“Como yo, muchas personas perdimos la exclusividad y sí, efectivamente, te sientes ‘¿cómo para dónde voy?’ y agarré el toro por los cuernos y a salir adelante, tengo un motivo importante que se llama Nicolás y me apoyó y me dijo ‘mamá, tú eres muy fuerte’ y me propone primero que nada hacer el canal de YouTube y nos empezamos a dará cuenta que algo empezaba a pasar. Esta es una nueva carrera”, expresó.

