Sofía Aragón cuenta los detalles del movimiento que inició tras el conflicto que tuvo con Lupita Jones.

Sofía Aragón se presentó en el foro de Ventaneando para hablar sobre la situación que vive después de la guerra de declaraciones que sostuvo con Lupita Jones, debido a los manejos en el certamen de belleza que encabeza la ex Miss Universo.

Al respecto, Sofía Aragón destacó que a pesar de que se dijo que todo comenzó porque se le había informado que no podría entregarle la corona a la nueva reina de belleza, eso solo es una justificación por parte de Jones sobre todo el tema.

Justamente ella, Lupita Jones, está utilizando esta excusa para identificar como se inicia todo este movimiento, el cual ya estamos iniciando, y el cual estamos nombrando ‘La verdad detrás de mi corona’

Te puede interesar:

Anel Noreña advierte a Alejandra Ávalos que deje de hablar de su familia: “Que nos deje en paz”.

En ese mismo sentido, la actual reina de belleza consideró que los problemas que expuso sobre los abusos que sufrió, son un tema de mucho tiempo y que decidió hablar para evitar que sigan cometiéndose.

Quiero recalcar que no tiene nada que ver con entregar o no la corona, claro que fue un motivo para mí para alzar la voz, porque si ella lo que intentaba a través de comunicado que dio era alterarme, pues no lo iba a lograr

Por otro lado, aseguró que todo lo que ha dicho sobre el tema son verdades que tiene manera de demostrar.

Me da gusto poder decir que las verdades que dije en el en vivo, las puedo comprobar y no tienen que ver con estar triste o enojada con el tema de la corona

Asimismo, Sofía Aragón señaló que Lupita Jones no logró ofenderla con las desafortunadas declaraciones que hizo, por lo que no tiene nada que perdonarle: “Yo no tengo nada que perdonarle, a mí no me ofendió, realmente sus verdades fueron tan falsas que no me mueven”, afirmó.

En ese sentido, sugirió que Lupita Jones debería de ofrecerle disculpas a las mujeres y a las personas que han sufrido alguna mala acción de su parte.

Mejor que le pida perdón a todas las reinas por las cosas que sí hizo, que les pida perdón a los maquillistas, a los diseñadores y a la gente que ha sido parte de su equipo, que pida disculpas amplias a las mujeres por hablarles de esa forma y permitir que un hombre se refiera a ellas con ese descalificativo tan grave

Sobre el movimiento ‘La verdad detrás de mi corona’, que comenzó tras alzar la voz y en el que cuenta con el apoyo de otras reinas de belleza, destacó que no busca un beneficio personal mas que evitar que se repitan este tipo de situaciones.



Yo no gano nada, yo no quiero tener un provecho más allá de contar mi historia y que jamás alguien vuelva a vivir este abuso, que más niñas estén protegidas, que se sepan las verdades. Estamos iniciando un movimiento que se llama ‘La verdad detrás de mi corona’, muchas reinas de belleza a lo largo de muchos años quieren levantar la voz y contar su historia, estamos hablando de mujeres que sufrieron temas de salud y cada quien tendrá el valor de su propia historia

Sofía Aragón apuntó que dicho movimiento no busca que se eliminen los concursos de belleza, sino que pretende hacer que la escuela y la forma en que se realizan cambie.

Este movimiento lo que intenta no es eliminar los concursos de belleza. Miss Universo como plataforma es extraordinaria, te nutre, te construye y te da mucho, entonces, lo que queremos es que simplemente la escuela cambie, que haya una reestructura de la organización

Por otro lado, Sofía Aragón desmintió los rumores que señalan que ella o TV Azteca buscan quedarse con la organización que encabeza Lupita Jones.

No es cierto, a mí no me interesa la franquicia, a TV Azteca no le interesar la franquicia, lo único que queremos es que jamás se vuelva a abusar de una niña

También te puede interesar:

Guillermo Pous detalla las faltas legales que habría cometido Lupita Jones con su desafortunado discurso.