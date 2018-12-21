Daniel Bisogno

Conductor de Ventaneando de 1997 a la fecha.

Es uno de los comentaristas más polémicos dentro del espectáculo en el país, por su peculiar humor negro y ácidos comentarios.

Inició su carrera artística siendo un niño al participar en películas con La Chilindrina, Chespirito y Luis Miguel.

A pesar de su recia personalidad es hijo de familia y en todo momento apoya a sus padres y hermanos, disfrutando siempre de la convivencia con sus seres queridos.

Casado por segunda vez en 2014 con Cristina Riva Palacio, en 2016 se convirtió por primera vez en padre de Michaela, quien con sus sonrisas ya demuestra que tiene el gran sentido del humor de su padre.

Definitivamente su gran afición es la comida y no sólo para saborearla, es un chef nato que ha demostrado conocer los secretos de la cocina y es capaz de preparar los más exquisitos platillos.

Su trayectoria en teatro ha crecido en los últimos años al hacer mancuerna con el productor Alejandro Gou, logrando exitosas y largas temporadas y compartiendo el escenario con grandes comediantes como Los Mascabrothers, El Loco Valdés, Alejandro Suárez, María Elena Saldaña, Benito Castro por mencionar solo algunos