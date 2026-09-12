“Me hartas, me desesperas": Manelyk González ARREMETE contra María Karunna luego de colocarla en la placa de nominación

En el primer viernes de traición, María Karunna decidió salvar a Mónica Escobedo y, a cambio, colocar en la placa de nominaciones a Manelyk González quien no tuvo miedo de encararla y decirle que la había estado ignorando porque no le interesa tener relación alguna con la integrante de Caló.

Y es que María explicó que desde que llegó al reality intentó empatizar con la llamada Reina de los realities, pero esta nunca fue amable ni le contestó sus saludos. Manelyk comenzó a reírse ante su argumento y respondió que esperaba razones menos absurdas.

Mane explotó y dijo: "me hartas, me desesperas y como no me interesa hablar eso ni tener comunicación contigo pues mejor te evito". Añadió que Karunna constantemente se queja de las luces, el frío, del cansacio y duerme todo el día. Cuando la artista intentó defenderse, la nueva nominada no le permitió hablar hasta que Adal Ramones intervino.

A pesar de sus duras palabras, ManelyK aseguró que no tenía la intención de ser grosera y que precisamente por eso prefería ignorar a María, aunque le reiteró que no le cae bien porque se queja todo el tiempo. "Creo que se equivocó de reality. Aquí no venimos a barrer y a limpiar, no es lo más importante, te lo digo como consejo porque aquí es un 24/7".

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María Karunna reclamó a Manelyk por no felicitarla luego de ganar en el jueves de Salvación

El día de ayer, los entonces nominados: Kevin Contreras, Mónica Escobedo y María Karunna, realizaron un reto para ganar la Salvación. La integrante de Caló resultó trinunfadora y, cuando regresó a la casa, la mayoría de los granjeros se levantó para felicitarla.

Sin embargo, fue claro que tres personas no se acercaron, Pimpinela Escarlata, Kuno y Manelyk. Cuando Karunna se acercó a la reina de los realities para preguntarle la razón, según dijo, con la intención de tratar de empatizar, Mane lo tomó como una falta de respeto. "Si no me acerqué fue por algo, porque no quiero y deberías respetar el espacio personal de los demás".

