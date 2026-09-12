OFICIAL: Ellos son los 4 Granjeros NOMINADOS ¿cómo votar para salvar a tu favorito?

Después de un muy intenso viernes de Traición, La Granja VIP Segunda Temporada ya tiene definida oficialmente su placa de nominados. Después de la dinámica, donde María Karunna y Julio Camejo, el Capataz, tuvieron que traicionar a alguien, los Granjeros que llegan al Domingo de Eliminación son: Kevyn "Bicolor", Manelyk, Rafa Mercadante y La Coreañera.

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¿Cómo fue que se definieron los 4 nominados de La Granja VIP?

La lista quedó definida luego de que María Karunna utilizara el poder de La Traición, luego de que el día de ayer obtuviera la ventaja en el Juego de la Salvación. Ella primero decidió salvar a Mónica Escobedo y posteriormente reveló que traicionaba a Manelyk, enviándola directamente al Domingo de Eliminación. Cabe mencionar que esto de inmediato generó roces entre Manelyk y María Karunna.

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Sorpresivamente, otro que tuvo que elegir a una persona para traicionar fue el Capataz quien tuvo que cumplir la difícil tarea de nominar a alguien. Fue así que Julio Camejo envió de inmediato a La Coreañera al Domingo de eliminación. Esto debido a su bajo desempeño dentro del reality.

¿Cómo votar para salvar a tu granjero favorito?

No abandones a tu Granjera o Granjero favorito. Si quieres votar para que él o ella sigan dentro de La Granja VIP, estos son los pasos que deberás seguir:



Entra a lagranjavip.tv/vota o da clic aquí. Elige y VOTA Envíalos; recuerda que tú decides

Pero eso no es todo, también hay otra forma en la que puedes votar:



Descarga la app TV Azteca En Vivo Da clic sobre el banner (anuncio) de las votaciones de La Granja VIP Da tu voto a tu favorito Envíalo.

¿De qué manera funciona mi voto en La Granja VIP?

Hay diferentes dinámicas de votación a lo largo de la semana. Para el Domingo de Eliminación debes votar a tu favorito, ya que los más votados estarán a salvo y volverán una vez más a La Granja VIP. Recuerda que este domingo se encuentran en riesgo:

