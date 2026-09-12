Horóscopo de hoy sábado 12 de septiembre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este sábado 12 de septiembre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 12 de septiembre de 2026

Hoy, sábado 12 de septiembre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : Urano retrógrado te invita a revisar decisiones y cambios que has intentado acelerar. Cuida tu energía, evita tensiones innecesarias y analiza con calma cualquier gasto importante.

: Urano retrógrado te invita a revisar decisiones y cambios que has intentado acelerar. Cuida tu energía, evita tensiones innecesarias y analiza con calma cualquier gasto importante. Tauro : la jornada favorece recuperar estabilidad y escuchar tus necesidades personales. En una relación, la paciencia ayudará a evitar conflictos y una revisión de tus recursos puede darte mayor seguridad.

: la jornada favorece recuperar estabilidad y escuchar tus necesidades personales. En una relación, la paciencia ayudará a evitar conflictos y una revisión de tus recursos puede darte mayor seguridad. Géminis : Urano retrógrado en tu signo puede despertar ideas inesperadas sobre tu rumbo personal. Descansa lo suficiente, permite mayor espontaneidad en los vínculos y evita comprometer recursos sin analizar las consecuencias.

: Urano retrógrado en tu signo puede despertar ideas inesperadas sobre tu rumbo personal. Descansa lo suficiente, permite mayor espontaneidad en los vínculos y evita comprometer recursos sin analizar las consecuencias. Cáncer : será un día apropiado para reducir el ritmo y cuidar tu equilibrio emocional. Una conversación sincera puede acercarte a alguien, mientras organizar tus gastos te permitirá sentir mayor tranquilidad.

: será un día apropiado para reducir el ritmo y cuidar tu equilibrio emocional. Una conversación sincera puede acercarte a alguien, mientras organizar tus gastos te permitirá sentir mayor tranquilidad. Leo: la influencia de Urano retrógrado puede llevarte a cuestionar una situación que ya no te resulta satisfactoria. No ignores el cansancio, y en los vínculos y asuntos materiales evita actuar únicamente por impulso.

la influencia de Urano retrógrado puede llevarte a cuestionar una situación que ya no te resulta satisfactoria. No ignores el cansancio, y en los vínculos y asuntos materiales evita actuar únicamente por impulso. Virgo : ordenar tu rutina te ayudará a recuperar energía y concentración. Una actitud comprensiva favorecerá tus relaciones y revisar tus prioridades económicas evitará decisiones apresuradas.

: ordenar tu rutina te ayudará a recuperar energía y concentración. Una actitud comprensiva favorecerá tus relaciones y revisar tus prioridades económicas evitará decisiones apresuradas. Libra : Urano retrógrado puede hacerte replantear ciertos planes personales o profesionales. Un cambio inesperado en tus prioridades afectivas merece atención, mientras será prudente mantener bajo control los gastos.

: Urano retrógrado puede hacerte replantear ciertos planes personales o profesionales. Un cambio inesperado en tus prioridades afectivas merece atención, mientras será prudente mantener bajo control los gastos. Escorpio : la jornada favorece la introspección y el cierre de asuntos pendientes. Cuida tus momentos de descanso, expresa lo que sientes en tus vínculos y evita asumir riesgos económicos innecesarios.

: la jornada favorece la introspección y el cierre de asuntos pendientes. Cuida tus momentos de descanso, expresa lo que sientes en tus vínculos y evita asumir riesgos económicos innecesarios. Sagitario : Urano retrógrado puede traer una nueva perspectiva sobre un proyecto que creías definido. Aprovecha la inspiración sin descuidar tu descanso y analiza bien cualquier oportunidad material antes de avanzar.

: Urano retrógrado puede traer una nueva perspectiva sobre un proyecto que creías definido. Aprovecha la inspiración sin descuidar tu descanso y analiza bien cualquier oportunidad material antes de avanzar. Capricornio : será importante equilibrar tus obligaciones con momentos de desconexión. Una muestra de apoyo fortalecerá una relación y una planificación cuidadosa te ayudará a mantener estabilidad en tus recursos.

: será importante equilibrar tus obligaciones con momentos de desconexión. Una muestra de apoyo fortalecerá una relación y una planificación cuidadosa te ayudará a mantener estabilidad en tus recursos. Acuario : Urano retrógrado, tu regente tradicionalmente asociado con los cambios, puede impulsarte a revisar una decisión reciente. Escucha tus necesidades, evita reaccionar impulsivamente en una relación y sé prudente con tus recursos.

: Urano retrógrado, tu regente tradicionalmente asociado con los cambios, puede impulsarte a revisar una decisión reciente. Escucha tus necesidades, evita reaccionar impulsivamente en una relación y sé prudente con tus recursos. Piscis: la jornada te invita a disminuir las preocupaciones y recuperar tranquilidad. Un gesto afectuoso puede fortalecer un vínculo y controlar los gastos cotidianos te ayudará a mantener mayor seguridad.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: