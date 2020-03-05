Sylvia Pasquel: Así reaccionó su familia al desnudo en película

La actriz Sylvia Pasquel reveló lo que significó el desnudo que protagonizó en la película El Diablo Entre Las Piernas, la cual fue dirigida por Arturo Ripstein.

De acuerdo con la hija de Silvia Pinal, esta actuación representa y lo cataloga como "el papel de su vida", sin embargo, confesó cómo fue la reacción de su madre, de su hija y sus nietas por el desnudo.

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Lo platiqué con mi mamá, mi hija, mis nietas porque al final del día, a mí lo que me da miedo es que terminen riéndose o burlándose, en lugar de que termine siendo una escena de la película

Sylvia Pasquel dijo que uno de los principales prejuicios que ella tenía era sobre su cuerpo, pues no quería que se burlaran del desnudo debido a su silueta.

No soy una Barbie, soy una mujer que tiene 68 años y que obviamente, tienes tus ‘issues’ para decir ‘a estas alturas del partido vengo a desnudarme’

Uno de los principales pilares de Sylvia Pasquel fue su hija, Stephanie Salas, quien la apoyó en todo instante.

Mi hija está feliz, mi hija me dijo ‘Qué va, te vas a llevar todos los premios’. Ella ya me ve grabando en Europa con Almodóvar

Para la hermana de Alejandra Guzmán, la cinta El Diablo Entre Las Piernas enfrenta a la audiencia sobre el tema de la sexualidad de las personas de la tercera edad.

La película te enfrenta a cosas muy brutalmente. Nunca había pensado en eso de la sexualidad como que siempre el pensamiento común es que se te van acabando las ganas y poco a poco, ya no te apetece

Sylvia Pasquel mencionó que por el momento ella sí está abierta a encontrar el amor y a tener pareja, sin embargo, es algo que no busca, y que es ermitaña.

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