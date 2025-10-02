¡Entre pleitos legales y actividades empresariales! Olga Breeskin contó de su show Esto sí es despecho y más
Olga Breeskin platicó de Esto sí es despecho, contó de su próximo libro y de su línea de cosméticos. ¡Ojo a lo que reveló del pleito legal con una gran empresa!
TV Azteca
Olga Breeskin nos visitó para invitarnos a su show Esto sí es despecho, un espectáculo en el que compartirá con artistas de primer nivel. También nos platicó de qué va su próximo libro y lo de su nueva línea de cosméticos. ¡Ojo a lo que reveló del pleito legal con una gran empresa!
