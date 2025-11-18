Asesinan a actriz tras ser estrangulada mientras dormía

La reconocida cantante y actriz española Encarnita Polo falleció tras ser estrangulada por un paciente con el que compartía residencia en un asilo. Tras el hecho, el agresor fue detenido y traslado a un centro psiquiátrico bajo custodia policial, según informaron desde la investigación del caso que ha conmocionado al mundo del espectáculo.

Muere asesinado Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño TV Azteca [VIDEO] Eduin Caz y más exponentes del regional mexicano están de luto por el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en Guadalajara. Esto sucedió.

Las muertes trágicas son moneda corriente en todo el mundo pero las características que tuvo el deceso de Encarnita Polo han sorprendido a todos. El caso no ha precisado de mucha investigación pero si ha tenido trascendencia que desconoce de límites internacionales.

¿Cómo murió Encarnita Polo?

De acuerdo a las primeras informaciones del hecho, la actriz Encarnita Polo, de 86 años de edad, fue estrangulada mientras dormía. Otro paciente del centro donde se encontraba alojada la mató el pasado viernes 14 de noviembre.

Se trató de un ataque repentino e inesperado, por lo que Encarnita Polo no tuvo posibilidad de defenderse y los médicos llegaron demasiado tarde para reanimarla. La noticia golpeó fuertemente al mundo del espectáculo internacional, mientras muchos seguidores se preguntan por qué la actriz estaba viviendo en un asilo.

¿Por qué la actriz estaba en un asilo?

Encarnita Polo había sido ingresada a la casa de descanso “Decanos del Águila” ya que padecía problemas de demencia. Su familia decidió internarla allí por su avanzada enfermedad. Sin embargo, nunca se imaginaron que la actriz encontraría la muerte de la mano de otro paciente que, al parecer, también sufría la misma enfermedad que ella.

El hombre que la mató compartía unidad con la actriz y ahora permanece internado en calidad de detenido, pero en la Unidad Psiquiátrica de la residencia, donde le están realizando diferentes estudios para determinar qué fue lo que sucedió y por qué tuvo la reacción violenta que provocó la muerte de la reconocida actriz y cantante española.

En tanto, el cuerpo de Encarnita Polo fue sepultado en el cementerio-tanatorio Isabelo Álvarez Mayorga de Ávila. El funeral de la actriz fue íntimo, reducido a un grupo de personas cercanas y contó con la asistencia de su hija Raquel Waitzman Polo y también de su yerno.