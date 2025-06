Pati Chapoy lanza mensaje a Melenie Carmona: “No te veo defendiendo a tu mamá"

En medio de la polémica que existe entre Arturo Carmona, Blanca Martínez ‘La Chicuela’ y Alicia Villarreal, Pati Chapoy lanzó un contundente mensaje a Melenie Carmona, quien saltó en defensa de su papá a través de las redes sociales, pese a que su mamá lo acusó de ser violento e igual a su aún esposo Cruz Martínez.

Esto luego de que se desempolvara una carta que Alicia Villarreal envió a ‘La Chicuela’ hace ya unos veinte años, en donde narra cómo Arturo Carmona fue violento con ella mientras su hija Melenie aún era una bebé, lo que hizo enfurecer al actor, quien no dudó en defenderse a través de sus redes sociales.

El mensaje que Pati Chapoy envió a Melenie Carmona tras polémica entre sus padres

La titular de Ventaneando envió un contundente mensaje a la hija de Alicia Villarreal, asegurando que, así como defiende a su padre tras las acusaciones de violencia que hizo su propia madre hace más de dos décadas, debería saltar en defensa de su progenitora, pues atraviesa momentos complicados luego de la demanda a su aún esposo Cruz Martínez.

“Me llama la atención que esté en contra de ‘La Chicuela’, que no lo dice abiertamente, pero se entiende, defendiendo a su papá. Yo no he visto un video, Melenie, defendiendo a tu mamá. Es mucho más grave lo que está viviendo en este momento tu mamá por las denuncias de un señor que estuvo a punto de matar a tu mamá", acusó Pati Chapoy.

¿Qué dijo Melenie Carmona sobre Blanca Martínez ‘La Chicuela’?

Luego de que en exclusiva con Ventaneando, Blanca Martínez recordara la carta que le envió Alicia Villarreal sobre el suceso de violencia que vivió en su matrimonio con Arturo Carmona, su hija Melenie compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram, en donde le pidió a la gente “no meterse en chismes ajenos”.

La joven artista también lanzó una indirecta al decir que solo son personas que tratan de colgarse de la fama de su papá, además de apuntar que “no las conocen ni en su rancho”.