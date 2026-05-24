Momento de terror: Pedro Sola informa que se rompió el parabrisas del avión en el que viajaba a Corea; ¿cómo se encuentra el conductor?

A través de un video que en ToTok, fue como Pedro Sola reveló que vivió momentos de terror cuando viajaba en un avión a Corea. De acuerdo con el testimonio del conductor de Ventaneando, los tripulantes fueron avisados que, el parabrisas de la misma se había roto, por lo que, se tuvieron que regresar, sin embargo, todo esto ocurrió cuando se encontraban sobre el Mar Pacífico en el vuelo 90 de Aeroméxico.

@tiopedrosola ¡Que terror! De camino a Corea del Sur en el vuelo 090 de Aeromexico nos comunica el piloto que se rompió el parabrisas, teniendo como consencuencia regresar a CDMX ya con 4 hrs de vuelo andando. ♬ sonido original - TioPedritoSola

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Por otro lado, el conductor aseguró estar bien y sin ningún tipo de lesión, sin embargo, se puede ver su rostro con cara de preocupación ya que se encontraba en medio del mar. Pedrito Sola siguió grabando los momentos de cómo fue que el avión regresaba sin ningún tipo de contratiempo.

¿Qué pasa si el parabrisas de un avión se estrella?

Los parabrisas de los aviones no son cómo los que tienen los autos, de hecho estas son piezas de ingeniería robustas, las cuales están compuestas por capas múltiples con 3: Capa Exterior, Capa Intermedia y Capa Interior.

La Capa Exterior cuenta con un vidrio templado bastante resistente, el cual está diseñado para poder soportar varios impactos de aves, granizo o cambios extremos de temperaturas.

El Vinilo elástico o policarbonato grueso es el material con el que están hechos la Capa Intermedia.

La capa de vidrio estructural es la Capa Interior.

Por lo tanto, si un piloto reporta un parabrisas estrellado, no quiere decir que se haya roto completamente, sino que sólo ha sufrido un daño la capa exterior, que es la capa interna de Vinilo, pero, el vidrio estructural es el que mantiene la presión de la cabina intacta; sin embargo, visualmente, el vidrio podría llegar a verse como telarañas, pero, la seguridad del avión no está en peligro.

