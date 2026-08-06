“Mi cerebro explotó”; Poncho Lizárraga se sincera sobre su fuerte lucha contra la depresión y la ansiedad

¡Histórico! El Recodo se convierte en la primera agrupación mexicana en ser reconocida con una exposición temporal en el Museo del GRAMMY en Los Ángeles, California. Al dedicar unos minutos a la prensa, Poncho Lizárraga se sinceró sobre el logro de la banda, así como su fuerte lucha contra la depresión y ansiedad y la más reciente pérdida de Yolanda Lizárraga, hija de Germán Lizárraga. Aquí la conversación completa.