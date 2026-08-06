Rey Grupero rompe el silencio tras su eliminación de Survivor México La Reliquia en Llamas

Tras convertirse en el tercer eliminado de Survivor México La Reliquia en Llamas, Rey Grupero llega a una entrevista exclusiva para hablar de su experiencia dentro del reality de supervivencia. El exparticipante compartirá cómo enfrentó los retos físicos y emocionales de la competencia, qué aprendizajes se lleva después de vivir al límite y cuáles fueron los momentos que más marcaron su paso por la isla. Además, revelará cómo vivió las estrategias, las alianzas y el intenso Duelo de Extinción que puso fin a su aventura, dejando un mensaje sobre todo lo que significó para él formar parte de esta temporada.