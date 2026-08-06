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Rey Grupero rompe el silencio tras su eliminación de Survivor México La Reliquia en Llamas

El tercer eliminado comparte cómo vivió la aventura y las lecciones que le dejó la supervivencia.

Tras convertirse en el tercer eliminado de Survivor México La Reliquia en Llamas, Rey Grupero llega a una entrevista exclusiva para hablar de su experiencia dentro del reality de supervivencia. El exparticipante compartirá cómo enfrentó los retos físicos y emocionales de la competencia, qué aprendizajes se lleva después de vivir al límite y cuáles fueron los momentos que más marcaron su paso por la isla. Además, revelará cómo vivió las estrategias, las alianzas y el intenso Duelo de Extinción que puso fin a su aventura, dejando un mensaje sobre todo lo que significó para él formar parte de esta temporada.

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