inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Ventaneando
Video

¡Tatiana rechazó una propuesta de hacer su bioserie!

Tras responder a las recientes declaraciones del hijo de Andrés Puentes, Tatiana reveló que años rechazó una oferta para llevar su vida a una bioserie.

Ventaneando
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Así respondió Tatiana a las recientes declaraciones del hijo de Andrés Puentes sobre la convivencia con sus hijos. Además, reveló que años atrás le hicieron una oferta para llevar su vida a una bioserie. ¿Por qué rechazó la propuesta? Esto fue lo que nos contó en exclusiva.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×