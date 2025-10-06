¡Tatiana rechazó una propuesta de hacer su bioserie!
TV Azteca
Así respondió Tatiana a las recientes declaraciones del hijo de Andrés Puentes sobre la convivencia con sus hijos. Además, reveló que años atrás le hicieron una oferta para llevar su vida a una bioserie. ¿Por qué rechazó la propuesta? Esto fue lo que nos contó en exclusiva.
