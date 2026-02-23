Recuerdan a Daniel Bisogno en “El Tenorio Cómico”
A un año del lamentable deceso de Daniel Bisogno el elenco de “El Tenorio Cómico” lo recordó con unas bellas palabras que conmovió al público.
Tras concluir la función de este fin de semana de “El Tenorio Cómico” se realizó un homenaje a Daniel Bisogno luego de que se cumpliera un año de su deceso, ahí lo describieron como un hermano, un gran papá e hijo. Por su parte Ninel Conde lo recuerda como un hombre muy creativo, ya que siempre era muy rápido con la mente y que los hacia reír con sus ocurrencias.