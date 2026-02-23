Recuerdan a Daniel Bisogno en “El Tenorio Cómico”

Tras concluir la función de este fin de semana de “El Tenorio Cómico” se realizó un homenaje a Daniel Bisogno luego de que se cumpliera un año de su deceso, ahí lo describieron como un hermano, un gran papá e hijo. Por su parte Ninel Conde lo recuerda como un hombre muy creativo, ya que siempre era muy rápido con la mente y que los hacia reír con sus ocurrencias.