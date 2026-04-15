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¡Creemos en verdades necesarias! Conoce a los rostros femeninos de la fusión de adn y Azteca Noticias

Somos uno solo y compartimos el mismo adn para llevarte la VERDAD a cualquier lugar y en cualquier formato.

Con un mismo objetivo, adn y Azteca Noticias se fusionan este 2026 para ser más fuertes que nunca, llevando las noticias y la verdad a todas partes de México, reiterando el compromiso que tenemos con México y su población. Conoce un poco más del cuerpo de noticias y conductores que hoy se conforma para informarte absolutamente de todo.

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