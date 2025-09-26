Así fue el reencuentro de Pepe Aguilar y la familia de su hijo Emiliano Aguilar

Mientras más días pasan, más intensa se pone la pelea entre Emiliano y Pepe Aguilar. En días recientes el rapero tuvo una intervención con los medios donde no quedó bien parado, pues se molestó con quienes le entrevistaban, esto al no querer hablar de su vida personal. Sin embargo, esta foto hace dudar a muchos si el conflicto es real. Pepe por fin conoció a su nieta y esto lo revela.

¿Pepe Aguilar convivió por primera vez con la hija de Emiliano Aguilar?

No es noticia que Pepe Aguilar está distanciado de su hijo mayor, Emiliano. En recientes entrevistas el charro de México ha hablado abiertamente del “conflicto” en el que viven. Pepe dice que el del problema es su hijo, quien no le ha dejado ser parte de su vida, incluídas las dos hijas que ya tiene el rapero. Pero la bomba estalló con imágenes que rápidamente se propagaron por la red.

En esta foto se ve cómo el músico convivió con la que sería la hija mayor de Emiliano Aguilar. Sin embargo, dadas las condiciones hostiles en las que se desenvuelve la relación padre e hijo, quien habría concretado la reunión donde Pepe conoció a su nieta, fue la madre de la niña.

¿Ya hubo reacción de parte de Emiliano Aguilar?

Si la lógica se impone, este acontecimiento debería generar un disgusto total en padre de la niña, pues él es el que ha peleado de manera clara en contra de Pepe y el resto de la dinastía Aguilar. Incluso a principios de mes se enfadó de que el abuelo de sus hijas “ventiló” en una entrevista que eran dos la niñas que tiene, cuando Emiliano había peleado por no exponerlas ante el ojo mediático.

Sin embargo, algunos usuarios en redes sociales indican que esto es completamente falso y se trata de un montaje. Por ello falta que alguno de los presuntos involucrados reaccione ante la noticia.

¿Cuántas son y cómo se llaman las hijas de Emiliano Aguilar?

En estos momentos, confirmado por Emiliano por la queja que hizo contra su padre, se indica que tiene dos hijas. Parece que son de distinta madre y que ya no está relacionado sentimentalmente con ninguna. El nombre de la primera sería Ángela. La segunda llevaría el nombre de Aís y nació alrededor del 2022. Pero no hay datos concretos de dicha situación.