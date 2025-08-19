Emiliano Aguilar se burla de Ángela Aguilar tras discurso a inmigrantes en Estados Unidos

Se sabe que la relación entre el rapero Emiliano Aguilar y alguno de sus familiares, entre ellos Ángela Aguilar y Pepe Aguilar, no es la mejor. Una muestra de lo anterior es la crítica que el cantante hizo en torno a algunos comentarios que sus seres queridos hicieron en torno a la comunidad inmigrante en Estados Unidos.

En más de una ocasión, Emiliano Aguilar ha mencionado que, si bien no tiene una rivalidad con ambos personajes, ha preferido mantenerse alejado de ellos para evitar polémicas importantes en función de su forma de pensar. Esto se vio reflejado recientemente con la burla que hizo hacia Ángela y Pepe Aguilar.

Emiliano Aguilar habló sobre la polémicas de Ángela Aguilar “Ya esta grande para hacer sus propias decisiones, ya está grande para tropezarse y volverse a levantar . SE DEBE ESCUCHAR MUY MAL PERO QUE SE AGUANTE” 👀 pic.twitter.com/p760iMkFyD — bad girl (@xcjlsj) November 25, 2024

¿Por qué Emiliano Aguilar se burló de Ángela Aguilar?

Para poner un poco de contexto, vale decir que, en el pasado, Pepe Aguilar y Ángela Aguilar se pronunciaron al respecto de la comunidad inmigrante en los Estados Unidos, haciendo alusión a la importancia de tener los papeles en regla y ser un residente legal dentro de un país ajeno.

Esta situación no fue del agrado de Emiliano Aguilar, quien, si bien no mencionó directamente a sus familiares, sí lanzó el siguiente mensaje: “Una pregunta rápido, para todos: ¿Cuál es la diferencia de ser un mexico-americano legal y uno ilegal?, ¿cuál es la diferencia? Todos somos mexicanos”.

Por supuesto que esta declaración fue interpretada por muchos de sus seguidores como una contestación, crítica y burla hacia lo dicho por Ángela Aguilar y Pepe Aguilar, pues la ideología del rapero mexicano contrasta directamente con las palabras realizadas por los cantantes de regional mexicano.

¿Angela Aguilar se divorciará de Christian Nodal?

A raíz de la entrevista que Christian Nodal tuvo con Adela Micha, algunos usuarios han asegurado que Ángela Aguilar tendría en mente divorciarse del cantante de regional mexicano a fin de evitar más comentarios en su contra. No obstante, vale decir que, hasta el momento, la hija de Pepe no ha confirmado o desmentido esta situación.