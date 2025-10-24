inklusion logo Sitio accesible
Ricky Martin recuerda cómo se sinceró sobre sus preferencias sexuales, hace más de una década

Ricky Martin actuará en Palm Royale y recordó cómo vivió el proceso para sincerarse sobre sus preferencias sexuales; además se pronunció sobre Bad Bunny y el Super Bowl.

Tras convertirse en el primer latino en recibir el Grammy al ícono de la música, Ricky Martin actuará en Palm Royale y recuerda cómo vivió el proceso para sincerarse sobre sus preferencias sexuales. Además, el cantante boricua se pronunció sobre Bad Bunny y su próxima participación en el Super Bowl.

