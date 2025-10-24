Dónde ver la Gala de Eliminación de La Granja VIP, TOTALMENTE GRATIS. ¡Descubre quién se va a casa!

Se aproxima la segunda Gala de Eliminación de La Granja VIP y la situación se pone cada vez más cardíaca entre los granjeros. A continuación te decimos cómo puedes ver la emisión en vivo totalmente gratis, para que no te pierdas ningún detalle. Y, ¡no olvides votar por tus favoritos!

Cómo ver la Gala de Eliminación de La Granja VIP, gratis

La Gala de Eliminación se lleva a cabo los domingos, entre las 8:00 P.M. y las 11:00 P.M. Además de transmitirse por la señal del canal Azteca UNO, puedes verla completamente gratis en el sitio web oficial de Azteca UNO y en la app TV Azteca En Vivo; esta última se encuentra disponible para iOS y Android, de manera gratuita.

En la gala hay varias dinámicas que no querrás perderte y dan mucho de qué hablar; entre ellas, los seres queridos de los granjeros opinan sobre su desempeño en el reality show y el primer granjero en ser salvado por el público recibe La Tentación: puede elegir entre ver un video enviado por su familia, ver una publicación que se hizo viral o ver un acontecimiento que sucedió dentro del reality y le concierne.

Justo antes de la Gala de Eliminación se emite el Pre Show, para ir preparando la atmósfera y calmando los nervios antes de saber quién se va. Al terminar la Gala de Eliminación sigue el Post Show. Ambos contenidos los puedes ver gratis por el sitio web oficial y la app.

Vota por tus granjeros favoritos

Recuerda que ya puedes votar por la granjera o granjero nominado que quieres que se quede. Diario tienes 10 votos disponibles para otorgar a una sola persona o repartir entre los granjeros; si contestas una encuesta, puedes desbloquear 10 votos extra; puedes hacerlo desde el sitio web oficial o la app.

En el transcurso de la Gala de Eliminación todavía puedes votar; el proceso se detiene únicamente cuando Adal Ramones, nuestro conductor, lo anuncia.