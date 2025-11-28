"¡Que ya se deje descansar en paz la imagen de mi abuela!”, Stephanie Salas pide respeto para la memoria de Silvia Pinal

A un año del fallecimiento de Silvia Pinal, Stephanie Salas hace un llamado a respetar la memoria y el descanso de su abuela. Y es que la polémica surgió luego de que se diera a conocer un audio donde se escucharía a una enfermera hablarle fuerte a ‘la última diva del cine mexicano’. Así lo expresó Stephanie Salas.