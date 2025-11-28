¡Exclusiva! Sylvia Pasquel comparte cómo pasó el aniversario luctuoso de Silvia Pinal
Sylvia Pasquel habló en exclusiva, para las cámaras de Ventaneando, sobre cómo pasó el aniversario luctuoso de su madre Silvia Pinal. Aquí los detalles.
Sylvia Pasquel habló en exclusiva, para las cámaras de Ventaneando, sobre el aniversario luctuoso de su madre Silvia Pinal. Entre otras cosas, platicó sobre cómo fue la última etapa que vivió ‘la última diva del cine nacional’ y contó de qué manera conmemoró este día tan especial.
