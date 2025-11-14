inklusion logo Sitio accesible
¡Los pusieron en apuros! Vadhir Derbez y Alejandro Sanz protagonizan un curioso momento en los Latin Grammy

Alejandro Sanz y Vadhir Derbez protagonizaron un curioso momento al coincidir en la alfombra roja de los Latin Grammy; Vadhir sueña con triunfar en los Latin Grammy.

Alejandro Sanz y Vadhir Derbez protagonizaron un curioso momento al coincidir en la alfombra roja de los Latin Grammy y pusieron en apuros al grupo de reporteros. Fiel a su estilo, Vadhir lo tomó con filosofía y nos comentó, entre otras cosas, que ya trabaja en su disco, con el que sueña brillar en próximas ediciones de los Latin Grammy.

