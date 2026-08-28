Exclusiva: Imelda Garza comparece ante las autoridades tras denuncia de José Manuel Figueroa

Imelda Garza finalmente comparece ante las autoridades tras ser denunciada por José Manuel Figueroa por violencia familiar. La denuncia llega luego de que la actriz filtrara audios en los que aseguraba que el cantante presuntamente abusó de su hermano, José Julián. Ventaneando tuvo acceso exclusivo al caso y descubrimos que Garza negó las declaraciones, incluso cuando hace un par de meses se mostró arrepentida por las mismas. Además, se identificó como una persona soltera y no viuda. Estos son todos los detalles de su comparecencia.