Ventaneando | Programa 20 de agosto del 2025
Disfruta del programa completo de Ventaneando, hoy 20 de agosto del 2025. Eric del Castillo lanza una contundente opinión ante la polémica de Ángela Aguilar.
En medio del concierto “Entre Amigos”, Emmanuel dedicó una canción a su esposa, quien se encontraba en el público acompañada por una enfermera. Efigenia Ramos revela que fue incluida en el testamento de Silvia Pinal y que los hijos de la fallecida actriz le dieron un finiquito y le regalaron varios abrigos de la diva del Cine de Oro.
