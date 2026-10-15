Exclusiva: Verónica del Castillo revela cómo está su padre, Eric del Castillo, tras la falsa noticia de su muerte
En exclusiva para Ventaneando, Verónica del Castillo revela cómo está su padre, Eric del Castillo, luego de que se hiciera viral la noticia de su supuesta muerte.
Verónica del Castillo asegura que su padre, Eric del Castillo, se encuentra con salud tras la noticia de su supuesta muerte. La artista también nos revela si Kate aún tiene los derechos para llevar a la pantalla la vida del Chapo Guzmán y comparte que pronto impartirá un curso online de sanación.