Luto en la música: Yeison Jiménez muere en trágico accidente de avioneta

El cantante colombiano Yeison Jiménez falleció este fin de semana en un accidente aéreo cuando la avioneta en la que viajaba se estrelló en el departamento de Boyacá, en Colombia, mientras se dirigía a cumplir con un compromiso musical. Tras confirmarse su muerte, importantes figuras del medio como Natalia Jiménez y Carlos Rivera se despidieron públicamente de él con emotivos mensajes.