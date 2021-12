Vera Cruz detalla cómo se preparó para su parodia de Pati Chapoy.

Vera Cruz es una de las participantes del reality show mexicano ‘La Más Draga’ que sorprendió por su impactante parodia de nuestra querida Pati Chapoy.

Durante un enlace en vivo con Ventaneando , la imitadora contó detalladamente cómo se preparó para poder interpretar a la legendaria periodista de espectáculos.

“Desde que nos dieron el reto yo dije, me tengo que poner a leer, me tengo que poner a saber todos los detalles porque no me voy a quedar así, callada, sin saber qué responder, yo necesito conocer a todo el mundo y tener toda la información, igual que la maestra”, contó Vera Cruz.

La imitadora confesó que en el reality show en el que participa, tenía que caracterizarse a contrarreloj como nuestra querida Pati Chapoy, de quien hasta el outfit supo imitar y usa varios de sus vestuarios que ocupa en el programa de espectáculos.

“Me tomó como tres horas hoy, pero si bien recuerdo en el programa nos daban como una hora y cacho para estar listos para la pasarela”, recordó en exclusiva.

Vera Cruz se identifica con Pati Chapoy

Durante el enlace Vera Cruz en Ventaneando, también confesó que se identifica mucho con Pati Chapoy por la manera en que informa a sus seguidores las noticias y en el tiempo más oportuno.

“Desde un inicio me identifiqué mucho con Pati porque creo está conciente de la información a tu alrededor y saber cómo decirla y cuándo , es como una característica que siento que la define muy bien y me identifico mucho con eso, entonces mi primera opción había sido hacer a Pedrito Sola, pero después no quería limitarme a los memes que la mayoría de gente ya conoce”, finalizó la imitadora que causó gran sensación en internet.

