¿Los restos de Anel Noreña descansarán junto a José José? Familia responde.

Anel Noreña siempre ha expresado su deseo de que una vez llegado el momento, sus restos reposen al lado de quien fue el gran amor de su vida, José José.

Y aunque todo parecía que se había acordado, finalmente Malicha Ortiz, prima del amado Príncipe de la Canción, y quien es la dueña del lote en el que fueron sepultadas sus cenizas en el panteón francés, comparte con este programa cuál es el estatus de esa petición.

En eso estamos ahorita porque yo he tenido este año la pena de perder a seis personas de la familia. Ha sido muy duro este año, muy fuerte, pero cuando mi hermano todavía vivía, yo hablé con él y me dijo ‘Si ella quiere quedar ahí, ahí se queda’

Nada más que andamos arreglando los papeles porque mi sobrino también murió y él era el que estaba como dueño. Entonces, estamos entre todos movilizándonos para poder arreglar eso

Te puede interesar: Christian Nodal revela que incluirá a Belinda en su testamento.

Malicha Ortiz celebra reciente triunfo de Anel Noreña

Malicha por cierto, celebró que Anel Noreña finalmente haya sido reconocida como única heredera de José José en su testamento.

Es que mucha gente, no solo yo como familia, sino mucha gente que conoció y que convivió con Pepe, que sabía cuál era su manera de ser, sabía la unión tan fuerte que había entre él y Anel, entonces era lo más correcto. Para mí fue lo más correcto

Y este es el contundente mensaje que Malicha Ortiz manda a Sarita Sosa.

Lo que pasó en Miami fue un error que se pagó con muchas consecuencias. La prueba está en que nada más nos tocaron la mitad de las cenizas a nosotros. Fue un error que se pagó con muchas creces

También te puede interesar: Coque Muñiz se alista para la boda de su hija.

