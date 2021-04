¿Por qué hubo una rivalidad entre Luis Miguel y Cristian Castro?

En el capítulo más reciente de la serie de Luis Miguel, se puede ver que “el sol” tuvo una rivalidad y celos hacia Cristian Castro. ¿Por qué? Te contamos.

En el tercer capítulo de Luis Miguel la serie, conocimos a un nuevo personaje “Cristian Valdéz”, que sí, como todos nos dimos cuenta, en la vida real era Cristian Castro. ¡Y se dejó ver una importante rivalidad entre Luis Miguel y él! ¿Por qué? Te contamos los detalles.

Rivalidad por el amor de una mujer entre Luis Miguel y Cristian Castro.

La rivalidad comenzó en la década de 1990, ¡y que al parecer continúa hasta ahora! Como lo mencionó Cristian en 2019, y es que el cantante dijo que él y Luis Miguel fueron amigos durante varios años, pero su relación llegó a su fin luego de que ambos se interesaron por la misma mujer: Daisy Fuentes. ¡ZAAAAZ! Así que una de las rivalidades entre ellos fue el amor por una mujer.

“No somos amigos porque él no ha querido. Fuimos amigos en un momento muy lindo, donde íbamos a andar en jetsky y todo esto. La verdad es que me decepcionó un poco su personalidad... Yo estaba saliendo con una chica, que se llama Daisy Fuentes, y él vino a meterse, eso fue lo que nos distanció. A mí no me distanció de él, yo lo dejé meterse porque lo quiero mucho... La empezó a enamorar y ella me lo decía. Sentí que era un hermano, Luis Miguel, y que realmente le gustaba Daisy. Le dije: ‘Mira ,Daisy, lo mejor es que pruebes con este chico’, a partir de ahí él se hace el ofendido, cuando yo realmente era el que tenía la ropa dentro de la casa de Daisy. Yo debería estar molesto”, dijo Cristian Castro en Podemos hablar.

Rivalidad por el éxito musical entre Luis Miguel y Cristian Castro.

La plataforma de streaming en la que se ve la serie de Luis Miguel, reveló que la enemistad entre ellos inició luego del éxito que comenzó a tener Cristian. ¿Cuál fue la canción clave en la que Castro alcanzó el cielo? “No Podrás”, incluso estuvo en los primeros puestos de la lista Billboard. Según la plataforma de streaming, el éxito de Cristian desató los celos de Luis Miguel, quien en esos momentos pasaba por la muerte de su mamá, intentaba reparar la relación con su hija Michelle Salas, y con sus hermanos, Alejandro y Sergio Basteri. ¿Será verdad?

Hasta la fecha, no han reconciliado su amistad, ¿será que después Luis Miguel ceda a hacerlo?

