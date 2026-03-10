Conoce el “Caribe Veracruzano”, un paraíso de aguas turquesa que debes visitar en tu próximo viaje

A un viaje en coche, es posible conocer el “Caribe veracruzano”, un destino turístico en el que puedes sumergirte en un paraíso de aguas turquesa, un lugar que debes visitar en tu próximo viaje en familia, con amigos o con tu pareja.

Para que tengas más detalles, te explicaremos dónde se encuentra el lugar y más información, así que no te pierdas todo lo que te vamos a compartir para que lo puedas conocer próximamente.

¿Dónde queda la laguna de Nogales?

La laguna de Nogales, ubicada en el municipio de Nogales (Veracruz), también conocida como el “Caribe veracruzano”, debe su nombre al paraíso de aguas turquesa que alberga, siendo un gran espacio en el que te puedes sumergir, siendo una gran alternativa de balneario natural para poder refrescarse ante el intenso clima.

Se destaca por tener poca profundidad, siendo un auténtico espacio en el que te puedes relajar. Solamente considera que el agua puede resultar muy fría, debido a que su agua proviene del Pico de Orizaba, razón por la que tiene temperaturas muy bajas.

No obstante, además de refrescarte en su agua, es posible tomar un viaje en canoa o realizar un poco de senderismo para poder disfrutar del paisaje natural que rodea al punto turístico. Siendo una gran alternativa para poder conocer en tu próximo viaje de Semana Santa o durante una escapada de fin de semana.

¿Cuándo empieza la Laguna iluminada de Nogales?

La laguna de Nogales, además de ser conocida con el nombre del “Caribe veracruzano”, se destaca porque en ciertas temporadas del año se pinta todo de colores, debido a que agregan luces de todos los colores, siendo un espectáculo visual impactante.

Lamentablemente, no se encuentra todo el año, ya que se abre del 29 de noviembre hasta el 31 de diciembre, debido a que se decora con una temática navideña. Aun así, puedes visitar la conocida laguna para poder darte un chapuzón en el paraíso de aguas termales en cualquier temporada del año o en tu próximo viaje.