5 canciones en español para dedicar el Día del Padre 2026; son bonitas y emotivas

A veces es más fácil expresar nuestros sentimientos más profundos a través de un tema musical, sobre todo en ocasiones especiales y celebraciones de nuestros seres amados. Por eso a continuación te compartimos canciones en español perfectas para dedicar en este Día del Padre 2026. Aprovecha para despertar ese día a tu papá con alguna de las siguientes melodías.

5 canciones en español para dedicar el Día del Padre 2026

1. "Tu sangre en mi cuerpo"

Comenzamos con una canción relativamente nueva pero que se ha convertido en un clásico instantáneo para dedicar el Día del Padre. "Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos, que a dónde vaya, te llevo. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo, que en mi corazón existes, como tu sangre en mi cuerpo", canta Ángela Aguilar en este tema de 2017 en el que interpreta con su papá, Pepe Aguilar.

2. "Hoy tengo que decirte papá"

En México es imposible concebir la celebración del Día del Padre sin tomar en cuenta esta canción que Timbiriche lanzó en 1982 y se volvió icónica con sus voces infantiles. "Hoy tengo que decirte papá: el tiempo nada cambiará. Estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar", dice el coro.

3. "Cuando Yo Quería Ser Grande"

"Hoy, ya no quiero que pasen los años porque mi padre ya está viejo. Se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos". Esto dice una de las partes más emotivas de la canción que popularizó Vicente Fernández en 1979 y posteriormente también tuvo una versión muy famosa en voz de su hijo, Alejandro Fernández.

4. "Aurora"

Humbe lanzó esta canción en 2021 y puede ser perfecta para dedicar en Día del Padre 2026 si sueles tener problemas para expresarle a tus seres queridos lo que significan para ti. "Hoy brindo por tenerte aquí, por verte sonreír por mí. Por darme ganas de vivir y por todo lo que aprendí", dice un fragmento.

5. "Viejo"

Edén Muñoz lanzó este tema en 2022 y también tiene una hermosa letra para dedicarle a tu papá. "Y si pudiera, fuera y hablaría con Dios, le pediría solo un único favor. Me encantaría, si hay otra vida, que volvieras a ser tú, mi viejo", dice parte del coro.