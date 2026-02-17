El balneario oculto de Querétaro que se destaca por sus aguas turquesa en medio del semidesierto

Viajar por turismo siempre es una buena opción. El contacto con la naturaleza, tradiciones y distintas culturas enriquece el alma y eso es lo que han descubierto miles y miles de personas que siempre buscan la forma de emprender un viaje y conocer nuevos destinos.

¿Quiere otro jalón de greñas? Inés asegura que no está obsesionada y advierte que su relación no ha terminado

En México existen diferentes opciones, tanto para turistas locales como para los internacionales. Su amplio territorio atesora lugares que invitan a vivir experiencias inolvidables y los balnearios aparecen entre los más elegidos, motivo por el cual hoy destacamos uno “oculto” en el estado de Querétaro.

La popularidad de los balnearios mexicanos

“México tiene una relación muy especial con el agua, y los balnearios son parte fundamental de la cultura del descanso en el país”, destaca Gemini, Inteligencia Artificial (IA) ampliamente consultada por los viajeros.

Esta tecnología señala que los balnearios “no son solo ‘albercas’; son centros de convivencia social que mezclan geografía, tradición y accesibilidad”. Esto es lo que le da la popularidad que evidentemente se merecen.

Un balneario oculto en Querétaro

“A diferencia de un viaje a la playa, que puede ser costoso por vuelos y hoteles, los balnearios suelen ser económicos y cercanos”, indica Gemini y así es como llega a recomendar uno que se encuentra “oculto” en el estado de Querétaro. Se trata de El Aguacate, ubicado en el municipio de Cadereyta de Montes.

El Aguacate “es un rincón verdaderamente fascinante porque rompe por completo con el paisaje árido del semidesierto queretano, ofreciendo un contraste visual impresionante”, reseña Gemini. Además, esta Inteligencia Artificial nos da a conocer todo lo que necesitamos saber sobre este "tesoro escondido":

Entre las particularidades que hacen de El Aguacate un balneario especial, la IA destaca sus aguas termales y turquesas. “El color se debe a la concentración de minerales en el agua, la cual brota a una temperatura templada muy agradable, ideal para relajarse después de la caminata”, precisa.

Gemini añade que el balneario “se encuentra en el cañón del Río Moctezuma, justo en la frontera entre Querétaro e Hidalgo. Su difícil acceso es lo que ha permitido que se mantenga como un sitio ‘oculto’”.

Finalmente, Gemini pone de relieve que El Aguacate se destaca por “el contraste entre las paredes rocosas, los cactus gigantes y el azul vibrante del agua ya que es el sueño de cualquier fotógrafo o amante de la naturaleza”.

