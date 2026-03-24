Conoce este pueblo mágico donde cocinan TODAS las barbacoas que imaginas

Uno de los puntos claves por los que las personas suelen visitar los destinos turísticos es la oferta gastronómica. Por ello, Huichapan en Hidalgo es la opción perfecta. Aunque la comida no es lo único que se puede disfrutar ahí, la barbacoa es el gancho ideal para que muchas personas quieran visitar este sitio digno de llamarse pueblo mágico.

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¿Por qué la barbacoa es un atractivo de este pueblo mágico?

Tal vez muchos desconocían que existen varios tipos de barbacoa, por lo que este podría ser el elemento que te convenza de visitar Huichapan, pues existen 3 tipos de barbacoa. Todas estas con sus sabores y particularidades dignas de probarse.

Barbacoa de borrego - Hidalgo entero es conocido por este platillo. Y es que la carne marinada en una mezcla de chiles secos con especias, envuelto en hojas de maguey y dejada toda la noche ahumada… es un sabor único e irrepetible. Allí se recomienda buscar los cortes de costillas, cabeza y paleta.

Hidalgo entero es conocido por este platillo. Y es que la carne marinada en una mezcla de chiles secos con especias, envuelto en hojas de maguey y dejada toda la noche ahumada… es un sabor único e irrepetible. Allí se recomienda buscar los cortes de costillas, cabeza y paleta. Barbacoa de res - Se indica que esta es más accesible para todos, pues se usan cortes como chamberete, costilla o diezmillo. Y también se marinan con tomillo, mejorana, laurel, ajo y cebolla durante 6 u 8 horas. Al final se consigue un sabor más suave y menos grasoso.

Se indica que esta es más accesible para todos, pues se usan cortes como chamberete, costilla o diezmillo. Y también se marinan con tomillo, mejorana, laurel, ajo y cebolla durante 6 u 8 horas. Al final se consigue un sabor más suave y menos grasoso. Barbacoa de pollo - Esta es una preparación mucho más ligera y es apta para toda la familia. Su preparación tiene como base especias, canela, ajo, vinagre, chiles secos y también se envuelve en la penca durante una hora. El sabor termina por ser mucho más húmedo, especiado y aromático.

¿Qué otros atractivos tiene este pueblo mágico de Hidalgo?

En realidad la comida es el gancho, pero aunque es un espacio pequeño, el pueblo ubicado en el semidesierto del Valle del Mezquital tiene naturaleza accesible, historia de la Independencia de México y arquitectura colonial. Aquí se desarrollaron culturas mesoamericanas como la azteca, teotihuacana, tolteca y la otomí.

Cuenta con espacios para hacer escalada, tirolesa, senderismo y sus respectivos balnearios-parques acuáticos con aguas termales. Y en el ámbito histórico se tiene registro de ser el primer sitio donde se celebró el Grito de Independencia (fuera de la CDMX) en medio del movimiento independentista. Esto ocurrió en el balcón de El Chapitel el 16 de septiembre de 1812.